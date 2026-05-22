Nombran a Lucero Garfio como titular de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana de Abogados en Chihuahua

La jueza penal Lucero Garfio Guzmán se convirtió en la primera mujer en encabezar la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, A.C. Capítulo Chihuahua.

El nombramiento se realizó este jueves 21 de mayo durante una ceremonia donde también tomaron protesta jueces, funcionarios y litigantes muy destacados que se integran a la institución.

En el evento rindieron protesta los jueces en materia penal: Alfonso Contreras Valenzuela, Sayda Arellano Valencia, Julio Alberto Corrales De la Fuente, Mirna Consuelo Martínez Castillo, José Francisco Navarro Pastrana y Miguel Alejandro Balderrama Aguilar, además de otras 45 personas.

Lucero Garfio, señaló que la incorporación de jueces penales fortalece el nivel técnico y académico del organismo, porque con ello se impulsa la educación jurídica y la hace accesible para más personas.

Además, destacó que esta integración permitirá promover una visión más amplia del ejercicio del derecho, así como fomentar la investigación científica y el análisis de criterios judiciales, con la posibilidad de publicar estudios y análisis técnicos en materia jurídica.

Los nuevos miembros agradecieron a la presidenta de la Barra Mexicana en Chihuahua, Yazmín Rivera Castillo, por la invitación y aseguraron que buscarán fortalecer el trabajo en favor de la justicia para las y los chihuahuenses. Durante la jornada también se firmaron cartas institucionales con universidades públicas y privadas del estado.

La ceremonia reunió a representantes de distintos poderes y organismos jurídicos. Entre los asistentes estuvieron Yamil Ahité Gómez, magistrado civil regional y representante de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Carlos Rivera Alcalá, consejero Jurídico en representación de la gobernadora María Eugenia Campos Galván; Roberto Fuentes Rascón, secretario del Ayuntamiento en representación del alcalde Marco Bonilla Mendoza; la diputada Nancy Janeth Frías Frías y Alejandro Díaz de León, representante nacional de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.