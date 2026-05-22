Caudillos busca cerrar invicto la temporada regular ante Mexicas en la última semana de la LFA

Los Caudillos de Chihuahua disputarán este fin de semana la última semana de la temporada regular de la Liga de Futbol Americano (LFA), cuando visiten a Mexicas Ciudad de México en duelo correspondiente a la Semana 7, con el objetivo de cerrar de manera invicta por tercera ocasión en sus cuatro años dentro de la liga.

El conjunto chihuahuense llega al compromiso con marca perfecta de 5 victorias y 0 derrotas, consolidado como el mejor equipo de la competencia y con el primer lugar de la clasificación ya asegurado, situación que le permitirá recibir la semifinal en casa durante los playoffs de la temporada 2026.

Del otro lado, Mexicas atraviesa un panorama completamente distinto, al llegar con récord de 0-5 y sin posibilidades de avanzar a la postemporada.

Para Caudillos, además de mantener el invicto, el encuentro representa la oportunidad de seguir fortaleciendo su ritmo competitivo rumbo a la fase final de la campaña, donde buscarán mantenerse como protagonistas de la LFA.

Mientras tanto, la definición de los equipos que acompañarán a Caudillos en playoffs aún permanece abierta, ya que Dinos de Saltillo, Raptors del Valle de México y Reyes de Jalisco se jugarán todo en la última jornada para definir al tercer y cuarto lugar de la competencia, y con ello al posible rival de los chihuahuenses en semifinales.

El encuentro entre Caudillos y Mexicas se disputará este sábado a las 5:00 de la tarde en el Estadio ITESM CCM de la Ciudad de México y podrá seguirse en transmisión a través de Disney+.

Asimismo, se invita a toda la afición de Caudillos a disfrutar del partido en las distintas Casas Caudillos, donde podrán vivir el encuentro y aprovechar las promociones especiales preparadas para los seguidores del equipo.

Para más información y contenido del equipo, la afición puede consultar las redes sociales oficiales de Caudillos de Chihuahua.