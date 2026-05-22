Más de 800 personas se dan cita en entrega de semillas, árboles y plántulas de la SDR

El jueves 21 de mayo, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) entregó semillas, plántulas y árboles de ornato, en una actividad que reunió a más de 800 personas en las instalaciones de la Deportiva centro, en la ciudad de Chihuahua.

Al dar la bienvenida, el director de Desarrollo Agropecuario de la SDR, Mauricio Hernández Cerón, destacó la importancia de producir los propios alimentos y agradeció la asistencia de las y los ciudadanos, al considerar que es una muestra del interés que existe por fortalecer la agricultura desde el hogar.

Por su parte, el jefe del Departamento de Agricultura, Rogelio Olvera, señaló que este esfuerzo busca acercar a la población a la actividad agrícola y demostrar que no solamente las grandes extensiones representan agricultura.

“También es agricultura tener sus patios, sembrar sus semillas y cuidar sus árboles. Con este tipo de apoyos queremos motivar especialmente a niñas, niños y jóvenes a involucrarse en estos procesos y a valorar la importancia del campo y de la producción de alimentos”, expresó.

Reiteró que se continuará con el impulso de programas y actividades que acerquen este tipo de apoyos a los chihuahuenses y fomenten el interés por la sostenibilidad.

Durante la jornada, a cada asistente se le entregó una caja de plántulas con variantes como pepino, melón, sandía, tomate, chile chilaca, chile jalapeño, cebolla y calabaza.

Además, recibieron una caja de semillas de acelga, cilantro, rábano, chile chilaca, frijol ejotero, calabaza, pepino, tomate y chile jalapeño, así como un árbol de ornato, con posibilidad de elegir entre especies como thujas, encinos, moras, lilas, palo verde, palma abanico y candelilla.

Con estas acciones, la Secretaría de Desarrollo Rural fortalece la cultura del autoconsumo, el cultivo familiar y la producción de alimentos frescos y saludables, además de contribuir al cuidado del medio ambiente y al mejoramiento de las áreas verdes en los hogares.