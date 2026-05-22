Invitan a participar en eventos deportivos de FITA Chihuahua 2026 este fin de semana

La Secretaría de Turismo, a través del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2026, invita a la ciudadanía a disfrutar de los eventos deportivos programados para este fin de semana.

Este 22 y 23 de mayo, el municipio de Aquiles Serdán será sede de la Copa Internacional Maldostrack, competencia de motocross que reunirá a pilotos y aficionados en un fin de semana lleno de velocidad y adrenalina. El evento contará con circuitos demandantes, saltos y un alto nivel competitivo.

Asimismo, el próximo 24 de mayo se realizará la competencia Charco Peña en el municipio de Julimes, evento de ciclismo de ruta que pondrá a prueba la resistencia y estrategia de las y los participantes a través de recorridos de gran exigencia.

Ambas actividades forman parte del calendario oficial de FITA Chihuahua 2026, programa que durante tres décadas ha promovido el turismo de aventura mediante actividades deportivas y recreativas en distintas regiones del estado.

El calendario oficial de eventos se encuentra disponible en: https://turismodechihuahua.aflip.in/FITA2026

Para más información, se invita a consultar las redes sociales oficiales @fita.chihuahua y @TurismodeChihuahua.