Sensibilizan a estudiantes de enfermería de la UACJ Campus Cuauhtémoc sobre discapacidad

Estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), campus Cuauhtémoc, participaron en una jornada de concientización sobre inclusión y atención a personas con discapacidad, impartida por personal de la Dirección de Grupos Vulnerables de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC).

Durante la actividad, alumnos de octavo semestre conocieron herramientas básicas para fortalecer una atención médica más accesible y humana, entre ellas aspectos introductorios de Lengua de Señas Mexicana y mecanismos de interacción incluyente con pacientes.

La capacitación se desarrolló en el marco del congreso “La Salud desde otras miradas”, espacio enfocado en reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad y la necesidad de impulsar entornos más equitativos dentro de los servicios de salud.

El titular de la SDHyBC, Rafael Loera, señaló que la dependencia mantiene disponibles talleres gratuitos dirigidos a instituciones educativas, organismos públicos y sectores privados interesados en fomentar prácticas a favor de este sector de la población.

Indicó además que este tipo de iniciativas buscan fortalecer la participación social y reducir obstáculos que limitan el acceso igualitario a distintos ámbitos de la vida pública.