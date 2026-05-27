Regulariza SSPE más de 250 empresas de seguridad privada

Como parte de las acciones para fomentar el desarrollo económico y garantizar la paz para la ciudadanía, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por el secretario Gilberto Loya Chávez, hace un llamado extensivo a todas las empresas de seguridad privada que operan en la entidad para que realicen su registro de acreditación conforme a los protocolos y estándares que exige la ley.

Este exhorto se da en el marco de la ceremonia celebrada el 25 de mayo en la capital del estado, donde Loya Chávez encabezó la entrega de galardones a la excelencia, a las 61 empresas de seguridad privada más destacadas de la región, reconociendo su compromiso con la legalidad, la profesionalización y el bienestar socioeconómico de las familias chihuahuenses.

Con base en el último censo de la SSPE, con corte al mes de mayo, el estado de Chihuahua cuenta actualmente con un padrón oficial de 258 empresas de seguridad privada debidamente reguladas, las cuales agrupan un estado de fuerza de 4 mil 926 elementos operativos y guardias de seguridad autorizados.

Cabe señalar que la SSPE, a través de la Dirección de Seguridad Bancaria, Comercial, Industrial y Minera, es la única instancia facultada por la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Chihuahua para la regulación de estos prestadores de servicio, lo que incluye los procesos de autorización, control, supervisión e incluso la aplicación de sanciones.

Derivado de este esquema y con el objetivo de erradicar malas prácticas, en lo que va de la presente administración se logró retirar del mercado a más de 90 empresas que operaban fuera del marco legal y que rechazaron trabajar de la mano con la corporación.

Para aquellas organizaciones que busquen iniciar su proceso de regularización y operar bajo la protección de la ley, la SSPE pone a disposición los datos de contacto y atención en sus sedes de Chihuahua y Ciudad Juárez:

*Sede Chihuahua:*

Oficina: Departamento de Seguridad Privada, de la Dirección de Seguridad Bancaria, Comercial e Industrial.

Dirección: Complejo Estatal de Seguridad Pública, Kilómetro 3.5 de la carretera Chihuahua-Aldama, C.P. 31313.

Teléfono: 614-429-33-00, extensión 10960.

Correo electrónico: seguridadprivadabancaria@gmail.com

*Sede Ciudad Juárez:*

Oficina: Departamento de Seguridad Privada, de la Dirección de Seguridad Bancaria, Comercial e Industrial.

Dirección: Avenida Eje Vial Juan Gabriel No. 1360, Colonia Ex Hipódromo (a un costado de Soriana Sanders).

Teléfono: 656-412-44-69 (Atención de la Lic. Laura Isabel Martínez Cuevas).

Correo electrónico: bancariacesjrz@gmail.com

Con estas estrategias, la administración de Gilberto Loya refrenda su compromiso de mantener una vigilancia estricta y permanente sobre los prestadores de servicios, asegurando que cada corporación que coadyuve con la seguridad pública cuente con los filtros de confianza necesarios para proteger el patrimonio de la comunidad.