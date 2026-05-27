Se han extraviado tres niños en lo que va de la Feria Santa Rita, afortunadamente son resguardados por la DSPM: Julio Salas

El jefe de la Policía Municipal, Julio Salas, recordó a padres de familia o tutores de niños y niñas que vayan a la Feria de Santa Rita, no soltarlos de la mano y estar más al pendiente de ellos. Y es que, en lo que va de la feria, misma que comenzó el pasado jueves 14 de mayo, tres pequeños han sido extraviados y resguardados por la Policía Municipal que cuenta con el módulo.

De igual forma, reiteró que se tiene un operativo constante y están en coordinación con las corporaciones estatales, para brindar una mayor seguridad a las familias chihuahuenses que asistan a la Feria.

Asimismo, comentó que, en este período, también han brindado primeros auxilios en dos casos, apoyado a la ciudadanía en ocho ocasiones, se tuvieron dos detenidos por faltas, clausurado dos bares, dos incendios, un vuelo de drones y del Halcón, así como una entrevista.

Cabe recordar que la DSPM cuenta con un total de 70 policías, entre cadetes y agentes resguardado la zona de la Feria que se ubica en la zona sur de la capital.