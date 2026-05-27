Detienen a 3 en Parral con porciones de drogas

En continuidad con los trabajos de seguridad instruidos por la Fiscalía de Distrito Zona Sur para la prevención y combate de los delitos, durante la madrugada de este miércoles, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron en flagrancia a tres masculinos por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión simple de narcóticos.

En la calle Domingo Sarmiento, de la Colonia Kennedy, se detuvo a Erick Francisco R. C., de 29 años de edad, a quien se le aseguraron dos envoltorios de plástico con diversas porciones de metanfetamina.

Asimismo, en la calle Real Madrazo, de la Colonia Primavera, detuvieron a Raúl Armando H. R. y Raymundo C. V., de 42 y 48 años de edad, en posesión de dos envoltorios con el citado estupefaciente.

Los detenidos y la droga asegurada quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur que realizará las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente, se garantiza la atención y las acciones de prevención de la ciudadanía, ya que, gracias a las denuncias anónimas de compra y venta de droga, se logra detectar y actuar en consecuencia, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los detenidos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).