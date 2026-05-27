Dictan sentencia de 18 años de prisión a homicida de masculino en Bocoyna

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, obtuvo una sentencia condenatoria de 18 años de prisión, dictada mediante un procedimiento especial abreviado, en contra de Mario César P. C., por el delito de homicidio calificado.

La investigación ministerial, estableció que la madrugada del 16 de julio del 2023, el ahora sentenciado agredió con un arma blanca a la víctima José Ramiro A. P., provocándole la muerte, en un domicilio de la comunidad de Aguatos, municipio de Bocoyna,

Tras conocer las pruebas y argumento incriminatorios que expuso la representación social, el ahora condenado, solicitó la terminación anticipada para recibir la sentencia impuesta por el Juez de Control del Distrito Judicial Benito Juárez.

Mario César P. C., fue detenido por agentes ministeriales con una orden de aprehensión, el día 12 de septiembre del 2025, en Creel, municipio de Bocoyna.

Cabe mencionar que además de la pena privativa de la libertad, la resolución judicial de condena, establece que deberá hacer el pago de 1 millón 049 mil 646 pesos en favor de la familia de la víctima de homicidio.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.