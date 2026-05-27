Reconoce Gobierno Federal reducción de homicidios en la entidad

– Informa de 57% menos homicidios en el estado

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, reconoció de manera pública, a todo el país, los esfuerzos y el impacto del trabajo que realiza la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, tras revelarse que el promedio de homicidios diarios en el estado de Chihuahua registró una caída drástica, al pasar de 6.1 a 2.6 casos en un año, lo cual representa una reducción del 57 por ciento.

Este anuncio, realizado durante su intervención en la rueda de prensa, encabezada por la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, no solo valida la efectividad de las estrategias implementadas por la Policía del Estado, sino que reafirma que el trabajo coordinado y estrecho entre las fuerzas federales y estatales ha sido la clave para alcanzar este descenso histórico de más de la mitad de este delito de alto impacto.

Al respecto, García Harfuch señaló que el estado de fuerza federal brinda un apoyo territorial considerable en la entidad. Este despliegue se suma de manera estratégica a los más de 3 mil 200 elementos operativos de la SSPE que patrullan el estado y que diariamente permiten un combate al crimen organizado mucho más eficiente y preventivo.

Parte fundamental de este logro es la consolidación del proyecto de seguridad Plataforma Centinela, el cual contempla una robusta infraestructura tecnológica que tiene como base a la Torre Centinela en Ciudad Juárez como centro de mando estratégico. Este ecosistema brinda soporte y vigilancia permanente a los elementos en campo a través del uso de drones, tabletas inteligentes, arcos carreteros y una red de más de 8 mil 700 cámaras de videovigilancia inteligente distribuidas en todo el territorio chihuahuense.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso por continuar trabajando por los chihuahuenses. Bajo la visión del secretario Gilberto Loya, la SSPE mantendrá los operativos como eje central de su estrategia de seguridad, apostando por la tecnología para consolidar el orden y la tranquilidad de las familias en el estado.