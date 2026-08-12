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Senasica reporta 104 casos activos de gusano barrenador en el estado

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) señaló en su actualización que se han registrado 104 casos activos de gusano barrenador en el estado de Chihuahua.

Aldama- 2

Allende- 5

Balleza- 3

Camargo- 6

Chihuahua- 3

Chinipas- 1

Coronado- 11

Cuauhtémoc- 2

Cusihuiriachi- 2

Delicias- 2

Dr Belisario Dominguez- 3

Guachochi- 1

Parral- 4

Huejotitan -4

Jimenez- 2

Julimes- 2

La Cruz- 2

López- 4

Matachi- 1

Matamoros- 16

Meoqui- 2

Nonoava- 2

Rosales- 2

Rosario 2

San Francisco de Conchos- 1

San Francisco del Oro- 2

Santa Barbara- 2

Sanrta Isabel – 1

Valle de Zaragoza- 1

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