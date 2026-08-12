Senasica reporta 104 casos activos de gusano barrenador en el estado

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) señaló en su actualización que se han registrado 104 casos activos de gusano barrenador en el estado de Chihuahua.
Aldama- 2
Allende- 5
Balleza- 3
Camargo- 6
Chihuahua- 3
Chinipas- 1
Coronado- 11
Cuauhtémoc- 2
Cusihuiriachi- 2
Delicias- 2
Dr Belisario Dominguez- 3
Guachochi- 1
Parral- 4
Huejotitan -4
Jimenez- 2
Julimes- 2
La Cruz- 2
López- 4
Matachi- 1
Matamoros- 16
Meoqui- 2
Nonoava- 2
Rosales- 2
Rosario 2
San Francisco de Conchos- 1
San Francisco del Oro- 2
Santa Barbara- 2
Sanrta Isabel – 1
Valle de Zaragoza- 1