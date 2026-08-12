Decidirá PAN método de elección para sus candidatos, “no podemos decirle al árbitro cómo hacer su trabajo”

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda señaló que será el Partido Acción Nacional quien decida las reglas para elegir a sus candidatos y candidatas rumbo al proceso electoral del 2027.

“Los jugadores no podemos decirle al árbitro cómo hacer su trabajo. Quien deberá decidir el método de elección tendrá que ser el partido”.

Asimismo, reiteró que quienes tenga alguna aspiración deberán apegarse a las reglas del partido y no comer ansias.

Cabe señalar que el próximo sábado se llevará a cabo una sesión del Comité Directivo Estatal del PAN en donde se espera que den a conocer el método de selección para las candidaturas.