“Hacen una cosa y dicen otra”, debemos estar pendientes de la situación de las presas: De la Peña

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno señaló que es bien recibido el mensaje de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) respecto a que no hay información sobre una posible extracción de las presas de Chihuahua para enviar agua a Estados Unidos, sin embargo, dijo que ya en otras ocasiones, han dicho una cosa y terminan haciendo otra.

“Yo creo que todos debemos estar pendientes porque bueno, en otras ocasiones, como por ejemplo en el Hospital del IMSS, nos dicen una cosa y hacen otra o más bien no hacen otra”.

Asimismo, dijo que la población debe mantenerse informada respecto a la situación pues en un Estado en donde se enfrentan problemas por la falta de agua, es importante conocer sobre la situación de las presas.

Además, De la Peña Grajeda pidió a Federación que no le mienta a la población chihuahuense y que se comprometa con los intereses de Chihuahua, enterándose de lo que ocurre en la entidad y no se tomen las decisiones únicamente desde un escritorio desde la Ciudad de México.

Fue ayer martes cuando la Dirección Local de Conagua en Chihuahua emitió un comunicado de prensa en el que descartó la extracción de 300 millones de metros cúbicos de las presas La Boquilla, Las Vírgenes y El Granero con el fin de abonar al pago del Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos.