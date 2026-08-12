Prioritario que JMAS Parral cumpla con amparos y órdenes judiciales; estaremos muy pendientes: Alma Portillo

Ante las resoluciones y órdenes judiciales que emitió un juez federal respecto a los amparos interpuestos por la diputada Alma Portillo, con la intención de que las familias parralenses tengan acceso al agua, la legisladora de Movimiento Ciudadano reiteró que estará muy al pendiente de que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) les dé cumplimiento, pues él no hacerlo, es una falta grave.

Portillo Lerma informó que visitaron a la esposa de don Luis, la persona de quien la JMAS Parral presuntamente falsificó su firma, y agregó que “sí están cumpliendo ahora con esta orden judicial y están cumpliendo también con otros vecinos. Sin embargo, hay también algunos vecinos de otros fraccionamientos a quienes no les están cumpliendo, a pesar de estar amparados, y esto es algo que debe tener atención prioritaria, porque ya hay una orden de un juez federal, están incumpliendo y nosotros presentaremos los incidentes correspondientes”.

La legisladora de MC recordó que “el incumplimiento es un hecho bastante grave porque puede representar incluso cárcel para funcionarios públicos. Entonces, sí se tiene que ver de una manera muy responsable el cumplimiento de los amparos, el cumplimiento de las órdenes judiciales”.

Asimismo, la diputada Alma Portillo volvió a señalar que el titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Mario Mata, “en unas declaraciones que realiza en la ciudad de Parral, dice desconocer que hay mala calidad del agua porque no tiene los reportes en su teléfono celular, lo cual parece una burla para todos los parralenses, porque existe una crisis por falta de agua”.