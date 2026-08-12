Francisco Sánchez obtiene suspensión definitiva contra registro obligatorio de líneas celulares

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja, Francisco Sánchez Villegas, informó que un juez federal otorgó una suspensión definitiva dentro de un amparo promovido contra el registro obligatorio de líneas celulares, con lo que un ciudadano queda protegido de ser incorporado al registro y de ser obligado a entregar su información personal al Gobierno.

“Obtenemos suspensión definitiva en un amparo en contra del registro de líneas celulares. Un juez federal otorga en un amparo una suspensión definitiva para que un ciudadano no tenga que registrar su celular y no tenga que dar sus datos biométricos al Gobierno”, señaló Francisco Sánchez.

La resolución representa un nuevo avance en la batalla jurídica emprendida contra la Ley Espía, al impedir que se consume el acto reclamado y proteger al ciudadano frente a la obligación de registrar sus datos biométricos.

El legislador destacó que esta resolución llega a pocos días de que los ciudadanos cuyos teléfonos tienen terminación 0 enfrenten la fecha establecida para realizar el registro, por lo que llamó a quienes han decidido defender sus derechos a mantenerse firmes.

“Por eso es momento de mantenernos firmes y fieles. Nuestros amparos están avanzando”, afirmó.

Francisco Sánchez señaló que la defensa de la libertad y la privacidad continuará desde todos los frentes, haciendo un llamado a todas las personas cuyo número celular termina en cero o en uno a ampararse de manera completamente gratuita.

“No nos van a someter, no nos van a doblar, porque somos millones quienes estamos firmes y fieles contra la Ley Espía” sentenció.