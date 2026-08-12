Alma Cristina Treviño asume como regidora suplente tras fallecimiento de Patricia Ulate

Alma Cristina Treviño Olivas rindió protesta como nueva regidora suplente del Ayuntamiento de Chihuahua, luego del fallecimiento de la regidora panista Patricia Ulate Bernal, ocurrido hace casi dos semanas.

Previo a la toma de protesta, el alcalde Marco Bonilla solicitó a los integrantes del Cabildo guardar un minuto de silencio en memoria de Ulate Bernal, quien perdió la vida a causa del cáncer.

Con su incorporación al Ayuntamiento, Treviño Olivas asumirá la responsabilidad de encabezar la Comisión de Mujer, Género y Familia, desde donde dará continuidad a los trabajos que anteriormente desarrollaba Ulate Bernal.

La nueva regidora se integrará formalmente a las labores del Cabildo y dará seguimiento a los temas y proyectos impulsados durante la gestión de su antecesora.

Durante la sesión, el Cabildo recordó a Patricia Ulate Bernal, quien durante su desempeño como regidora participó en trabajos relacionados con las mujeres, las familias y la promoción de políticas públicas con perspectiva de género.

El minuto de silencio solicitado por el alcalde, marcó el inicio de la incorporación de Treviño Olivas al Ayuntamiento, en una sesión en la que se reconoció la labor de la regidora fallecida y se dio paso a la continuidad de sus responsabilidades.

Con la toma de protesta, Alma Cristina Treviño Olivas se suma oficialmente al cuerpo edilicio del Ayuntamiento de Chihuahua para continuar con los trabajos de la comisión que encabezaba Ulate Bernal.