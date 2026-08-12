Es información no oficial, el INE no nos ha notificado aún de su retiro: PAN por espectaculares de “muerte y morena es lo mismo”

Luego de que trascendiera que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al PAN el retiro de los espectaculares con la leyenda “muerte y morena es lo mismo”, la dirigente estatal panista, Daniela Álvarez, señaló que es información no oficial ya que aún no les notifica el INE.

“En relación a la información que circula en varios medios de comunicación, hay un trascendido no oficial de qué se nos va a notificar durante el día de hoy las medidas cautelares no sabemos cuánto tiempo establece la notificación o en qué sentido viene”, declaró Daniela Álvarez.

La jefa panista agregó que “existe esa información de manera no oficial, de que se realizará la notificación el día de hoy, pero hasta este momento no se ha recibido tal notificación, pero con mucho gusto se informará cuando así se determine”.

El jueves pasado, Morena interpuso ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una queja contra el Partido Acción Nacional (PAN), con el propósito de que en Chihuahua se retiren los espectaculares en los que se equipara al partido guinda con la muerte.

La dirigente morenista Ariadna Montiel dio a conocer que se presentó la denuncia, pues, declaró, cada vez es más claro que la oposición, el “PRIAN”, pretende recurrir a las mentiras durante las campañas electorales del próximo año.