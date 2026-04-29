Senador Inzunza rechaza acusaciones de narcotráfico de la fiscalía de Nueva York

Ciudad de México. El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, rechazó “ enfática y firmemente las imputaciones falsas y dolosas” de estar involucrado en delitos del narcotráfico que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó en su contra, advirtió que se trata de un ataque contra la Cuarta Transformación (4T) y “una insidia dirigida al ex presidente Andrés Manuel López Obrador”, por lo que demostrará su inocencia.

Paralelamente, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, le brindó su respaldo, al igual que otros de sus compañeros de bancada, quienes consideraron que se debe esperar a las investigaciones que llevará a cabo la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de un mensaje en sus redes sociales, el senador Inzunza Cázares dijo que a un día de que defendió en tribuna el principio de la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por “la ilegal actuación de agentes del gobierno norteamericano en el territorio nacional, en tareas que nuestra máximo ordenamiento confiere de manera exclusiva a las autoridades mexicanas” y hoy “ causalmente autoridades de ese país dan a conocer la existencia de una supuesta investigación en su contra.

“Rechazo enfática y firmemente las imputaciones, por falsas y dolosas. Nací y crecí en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, de lo que me siento orgulloso. Hay quienes piensan que ese solo hecho permite suponer que quienes de ahí provenimos somos delincuentes. En nombre propio, de mi familia y de mi pueblo, rechazo esa infamia. Nos hemos alzado con el trabajo y el sudor de labrar la dura tierra y andar el monte. Sí, provengo de esa gente que prefiere vivir entre las fieras y alimentarse de los árboles antes que inclinar la frente y abrazar a los traidores”.

La investigación de la fiscalía estadunidense, agregó, es un e ataque que tiene intenciones muy claras.” No es solo en contra nuestra, es en contra de la Cuarta Transformación, y de los valores y principios que enarbolamos y en que los que no transigimos, porque como nos lo dejó escrito el más alto prócer de la patria, don Benito Juárez García: los principios lo son todo; los hombres no somos nada”.

“ Seamos claros: es también un ataque y una insidia dirigida a nuestro máximo referente político y mexicano de excepción: el presidente, Andrés Manuel López Obrador. No lo toleraremos”.

“ A las y los sinaloenses, les digo, con el redaño y orgullo de serlo: demostraremos que somos lo que hemos hecho toda la vida. Nuestra biografía está ahí: trabajo, estudio y servicio”.

El senador Inzunza fue nombrado por Morena como integrante de la Comisión Permanente que operará a partir del mes de mayo. La planilla fue votada con 98 votos a favor y cero en contra, después de que se conociera la acusación en Estados Unidos contra él, el gobernador Rubén Rocha y otros funcionarios sinaloenses.