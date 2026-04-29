Baleado llega por su cuenta a la Cruz Roja del Canal

Un hombre de 37 años ingresó de emergencia a la Cruz Roja ubicada en el cruce de Teófilo Borunda y Guadalupe, tras presentar una herida por impacto de arma de fuego en el cuello, generando movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, el lesionado, identificado como Jesús Antonio, arribó por sus propios medios al centro médico a bordo de un vehículo de plataforma. Paramédicos le brindaron atención inmediata antes de trasladarlo en una ambulancia a un hospital para su atención especializada.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Estatal y agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), quienes iniciaron las indagatorias correspondientes.

Trascendió que el hombre tenía pocos días de haber salido del Cereso; sin embargo, no proporcionó mayor información sobre cómo ocurrieron los hechos. Las autoridades mantienen abierta la investigación.