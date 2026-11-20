Desde el inicio de las hostilidades contra Irán, el Senado ha rechazado en quince ocasiones iniciativas para limitar los poderes de guerra de Trump

NOVIEMBRE 19, 2026

El Senado de Estados Unidos rechazó este jueves el decimoquinto intento de aprobar una resolución que limitaría la capacidad del presidente, Donald Trump, para ordenar despliegues militares y ataques contra Irán.

En una votación de 48 a 51, tres republicanos: Susan Collins, de Maine, y Lisa Murkowski, de Alaska, y el senador Rand Paul, de Kentucky, se unieron a 45 senadores demócratas -solo uno entre sus filas, John Fetterman, de Pensilvania, votó en contra- en apoyo de limitar los poderes de guerra.

Esta votación ha supuesto la primera vez en la que alguna de las cámaras del Congreso intentó avanzar en la aprobación de límites a las operaciones militares en Oriente Medio después de las elecciones legislativas del pasado 3 de noviembre, en las que los republicanos sufrieron una dura derrota.

Desde el inicio de las hostilidades, el 28 de febrero, el Senado ha rechazado en quince ocasiones iniciativas para limitar los poderes de guerra de Trump.

El único avance favorable se produjo el 23 de junio en la Cámara de Representantes, cuando una medida similar fue aprobada de manera prácticamente simbólica.

El senador demócrata Tim Kaine, de Virginia, quien ha liderado los repetidos esfuerzos para limitar la actuación del presidente en Irán, instó a sus colegas republicanos a respaldar la medida antes de la votación.

Kaine intentó convencer a los republicanos de respaldar la medida recordando que el conflicto en Irán les pasó factura en las urnas y tildo la guerra de “ilegal y catastrófica“.

La resolución habría ordenado al presidente “retirar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades con Irán“, pero su impacto habría sido principalmente simbólico.

Según la Resolución sobre Poderes de Guerra de 1973, el presidente debe retirar las fuerzas de las hostilidades “si el Congreso así lo ordena mediante una resolución concurrente”.

Sin embargo, administraciones de ambos partidos han argumentado que el proceso es inconstitucional. La Casa Blanca se opuso a su validez después de que se aprobara una medida similar durante el verano.