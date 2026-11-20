Vecinos de la región compartieron la necesidad de fortalecer los apoyos al campo y la ganadería

Camargo, Chih., a 19 de noviembre de 2026.- Marco Bonilla, coordinador estatal de la Defensa de la Patria, Familia y Libertad, sostuvo un encuentro con habitantes de Camargo, donde destacó la importancia de trabajar en equipo y mantener la unidad para atender las necesidades de Chihuahua.

Durante su mensaje, señaló que una de las principales peticiones que ha recibido en las regiones agrícolas del estado es contar con mayor respaldo para el campo y la ganadería.

Bonilla sostuvo que las buenas ideas necesitan organización y respaldo para convertirse en resultados, pues las grandes victorias no se improvisan, sino que se construyen con preparación, disciplina, trabajo, inteligencia y, sobre todo, unidad.

Por su parte, Jesús Valenciano, líder panista de la región, destacó la importancia de contar con mujeres y hombres que conozcan de primera mano las dificultades que enfrenta el campo y expresó su respaldo a Marco Bonilla, a quien consideró preparado para representar las necesidades de los chihuahuenses.

Durante el encuentro, Bonilla reiteró que el trabajo conjunto es fundamental para alcanzar resultados y mantener a Chihuahua como un referente para el resto del país.