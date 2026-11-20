Su abogado apeló la sentencia y dijo que el Ayuntamiento había transferido el mando policial al Gobierno de Guerrero desde mayo de 2014

El exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, fue condenado a 60 años de prisión por homicidio simple en grado de tentativa en agravio de 61 personas, derivado del ataque contra el equipo de futbol Los Avispones el 26 de septiembre de 2014. De acuerdo con Milenio, su defensa ya apeló la sentencia, por lo que la resolución no está firme.

El fallo fue emitido el 10 de noviembre por Irving Joan González Balleza, juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas. Otras 25 personas también fueron sentenciadas, entre ellas Felipe Flores Velázquez, entonces director de la Policía Municipal de Iguala.

En declaraciones al mismo medio, Alejandro Rojas, abogado de Abarca, sostuvo que el Ayuntamiento había transferido el mando policial al Gobierno de Guerrero desde mayo de 2014 y aseguró que presentó documentación para respaldarlo. Un Tribunal Colegiado de Apelacióndeberá resolver la impugnación.

Los futbolistas regresaban a Chilpancingo tras disputar un partido contra Las Iguanas cuando su autobús fue atacado a balazos. Murieron David Josué García Evangelista, jugador de 15 años, y Víctor ManuelLugo Ortiz, conductor del equipo. La agresión ocurrió durante la misma jornada de violencia en la que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Abarca también recibió previamente una condena de 92 años por el secuestro de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular, entre ellos Arturo Hernández Cardona. Milenio precisó que esa sentencia tampoco está firme, pues permanece pendiente la resolución de un amparo directo.