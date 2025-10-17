Detiene AEI a sujeto por incumplir con la obligación alimentaria en Chihuahua

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a Luis Fernando B. B., quien contaba con una orden de aprehensión por el delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria agravado.

La detención del citado masculino se efectuó al medio día de hoy viernes en la colonia Real Carolinas en la ciudad de Chihuahua y fue puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 3704/2023.

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, hará del conocimiento a Luis Fernando B. B., que atribuye haber dejado de brindar recursos para la manutención de su hija menor de edad.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).