Seguiremos levantando la voz y defendiendo la democracia y la libertad: Manque Granados

Este domingo dio inicio el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones en la Cámara de Diputados, y la diputada federal por Chihuahua, Manque Granados Trespalacios, refrendó su compromiso de asumir esta nueva etapa legislativa con responsabilidad, convicción y una postura clara ante los retos que enfrenta el país.

La legisladora señaló que los diputados del Partido Acción Nacional llegan a este periodo ordinario listos para levantar la voz desde la tribuna y ejercer su papel como contrapeso, con el objetivo de defender la patria, proteger a las familias mexicanas y salvaguardar las libertades democráticas.

Manque Granados subrayó que este Segundo Periodo Ordinario será clave para el futuro institucional del país, por lo que Acción Nacional mantendrá una actuación firme, responsable y cercana a la ciudadanía, frente a iniciativas como la Reforma Electoral, que pretenden concentrar el poder, debilitar a las instituciones o poner en riesgo los derechos de las personas.

“La tarea legislativa exige claridad, congruencia y compromiso con México. Desde la Cámara de Diputados seguiremos trabajando para que las decisiones públicas respondan al interés de las familias y no a proyectos que buscan imponer una sola visión”, expresó.