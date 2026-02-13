“Seguiré en la SEP hasta recibir mi oficio de despido”, asegura Marx Arriaga

Ciudad de México. Marx Arriaga Navarro, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), afirmó que “no me aferro al cargo”, luego de que horas antes cinco elementos de la policía capitalina lo conminaran a salir de la dependencia en avenida Universidad 1200, y aseguró que continuará la “resistencia” en las calles.

En conferencia de prensa en sus oficinas, insistió en la necesidad de refundar la institución, la cual aseguró sigue siendo “neoliberal”. Y consideró que se está “zigzagueando” en el proyecto educativo de la Cuarta Transformación.

Cuestionado sobre si permanecerá en el cargo, pese a que hoy se le solicitó su salida, indicó que “seguiré aquí hasta en tanto reciba el oficio de despido”.

Arriaga Navarro señaló que desde la subsecretaría de Educación Básica, que encabeza Noemí Juárez, se le han enviado diversos oficios demandando cambios de los Libros de Texto Gratuitos, a lo cual, dijo, “me negué, y vamos a seguir resistiendo, porque hacerlo sería traicionar la Nueva Escuela Mexicana y la Cuarta Transformación”.

Insistió que se tardaron “años en sacar de esta oficina a las grandes editoriales como Trillas, SM, Prisa, y muchas más, y que ahora se busca volver, porque se está zigzagueando, porque era un negocio de más de 3 mil 500 millones de pesos”.

Aseguró que “nos vamos contentos, no dejamos ningún pendiente. Están los 107 libros completos de preescolar a secundaria, y por lo menos tendremos los libros hechos por los maestros para el ciclo 2026-2027”, en referencia a que ayer inició su distribución. Y sostuvo que “vamos a seguir en la resistencia”.

“No hubo ningún desalojo”: SEP

Por su parte, la SEP informó en un comunicado que se dispondrá de su cargo hasta el próximo 16 de este mes, y aseguró que no hubo “ningún desalojo” de algún funcionario federal.

Agregó que hoy “se realizó una diligencia por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control de la dependencia para notificar al titular de la Dirección General de Materiales Educativos que dicha plaza tendrá un cambio de naturaleza, a partir del 15 de febrero, a la modalidad de libre designación.

En consecuencia, dicha Dirección General queda a disposición de la Secretaría para realizar un nuevo nombramiento a partir del 16 de febrero”.

Agregó que se trata de un procedimiento es de carácter administrativo y se realiza con estricto apego a la normatividad aplicable.