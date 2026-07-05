Checo Pérez apuesta por triunfo de México en partido contra Inglaterra

A un día de que se juegue el México vs Inglaterra del Mundial 2026, la división de opiniones sobre quién avanzará a la siguiente ronda de la justa es una constante y ahora fue Checo Pérez el que dejó en claro que el Tri avanzará a en la llave.

Lo que llama mucho la atención no es que Checo se incline por la Selección Mexicana, pues se sabe que es un gran aficionado al futbol, pero lo que sí es de destacar, es que lo hizo justamente en tierras inglesas.

¿Qué dijo Checo Pérez?

Fue durante las actividades del Gran Premio de Gran Bretaña, donde Checo Pérez no se guardó nada y dejó en claro que la Selección Mexicana va a dejar fuera del Mundial 2026 a Inglaterra. Entre algunas risas, el piloto mexicano dejó en claro que no van a ver de regreso la Copa para este año.

“Solo quiero agradecer a todos aquí. Asegúrense de hacer todo hoy y mañana, porque mañana por la noche va a ser un momento muy duro para algunos de ustedes. Va a ser difícil, lo intentaremos y la Copa no va a volver a casa este año”.

¡UPSSS! Checo diciéndole a los ingleses en su propia casa que mañana se la van a pasar mal (en el partido vs México) y que la copa no irá este año para aquel país (porque los vamos a eliminar). 😁😁😁 ¿Y si sí? 🇲🇽⚽️ pic.twitter.com/dJhPohgBh6 — Alberto Tello de Meneses (@ATellodeMeneses) July 5, 2026

Después de los comentarios de Checo Pérez, hubo un silencio incómodo y algunos murmullos, pero nunca un acto de desaprobación contra el piloto mexicano.

¿Cuándo es el México vs Inglaterra?

El famoso y esperado partido se disputará este domingo 5 de julio en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México. La Selección Mexicana e Inglaterra se miden por el pase a los Cuartos de Final del Mundial 2026.

Con información de FoxSports