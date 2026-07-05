México vs. Inglaterra: esto es lo que une a Juan Gabriel y Harry Styles más allá del futbol

México e Inglaterra se verán las caras este domingo en los octavos de final del Mundial 2026, pero el partido comenzó mucho antes del silbatazo inicial.

En redes sociales, los memes han convertido a Juan Gabriel y Harry Styles en los inesperados representantes musicales de cada país, alimentando una “rivalidad” que mezcla humor, moda y orgullo nacional.

Esto es lo que une a Juan Gabriel y Harry Styles más allá del futbol

La comparación no es nueva. Desde hace años, fans de ambos artistas bromean con el parecido entre los extravagantes vestuarios del “Divo de Juárez” y el estilo de Harry Styles: trajes entallados, lentejuelas, plumas, colores vibrantes y una forma de desafiar las normas de género a través de la moda.

Con el próximo encuentro entre México e Inglaterra en el Mundial, el meme volvió a cobrar fuerza y se convirtió en uno de los favoritos de los aficionados.

Sin embargo, más allá de las bromas, Harry Styles y Juan Gabriel tienen algo en común. De acuerdo con datos compartidos por Spotify, 2.6 millones de mexicanos escuchan tanto a Juan Gabriel como a Harry Styles. Lejos de elegir entre uno u otro, los usuarios disfrutan de ambos artistas como parte de la misma banda sonora.

La plataforma también encontró otro dato revelador: existen más de un millón de playlists creadas por usuarios donde aparecen juntos Juan Gabriel y Harry Styles. Es decir, canciones como Querida, Hasta que te conocí o Amor eterno conviven con éxitos como As It Was, Watermelon Sugar o Sign of the Times.

En otras palabras, mientras las redes sociales alimentan un México contra Inglaterra lleno de humor, millones de personas ya demostraron que no hace falta escoger un bando cuando se trata de música.

Del glamour de Juan Gabriel al estilo de Harry Styles

La comparación entre ambos artistas también tiene un componente visual. Juan Gabriel revolucionó los escenarios latinoamericanos durante décadas con atuendos llenos de brillo, capas, bordados y lentejuelas, convirtiéndose en un referente de la moda sin importar los estereotipos de su época.

Décadas después, Harry Styles se consolidó como una de las figuras que más ha impulsado una moda masculina libre de etiquetas. Desde portadas de revistas con vestidos hasta trajes diseñados por casas como Gucci, el británico ha defendido que la ropa no debería tener género, una postura que lo convirtió en un ícono de estilo a nivel mundial.

Aunque pertenecen a generaciones, culturas y géneros musicales distintos, ambos comparten una característica que sus seguidores reconocen de inmediato: utilizar la moda como una extensión de su personalidad artística.

Con información de Quién