Museo de National Geographic permite revivir 138 años de exploración

En el museo más reciente de la ciudad de Washington, puede mirar a los ojos a la fauna salvaje a través de 1.000 retratos de animales, seguir los pasos de una expedición al Everest y disfrutar de un cóctel mientras proyecciones de ballenas se desplazan por la pared; todo ello a pocas manzanas de la Casa Blanca.

El Museo de la Exploración de National Geographic, con una superficie de unos 9.300 metros cuadrados y un costo de US$ 300 millones, abrió sus puertas el 26 de junio en el emplazamiento del antiguo Museo de National Geographic, que cerró en 2023.

La mayoría de la gente conoce la National Geographic Society por su revista de borde amarillo, publicada desde 1888. La sociedad se fundó ese mismo año como organización sin ánimo de lucro y, desde entonces, ha apoyado a miles de “exploradores” —científicos, educadores, conservacionistas y narradores— con el fin de “iluminar y proteger las maravillas de nuestro mundo”.

A lo largo de las galerías, los visitantes pueden ponerse en la piel de los exploradores. Más allá de ser un archivo de “mirar pero no tocar”, el museo ofrece una experiencia práctica en todo su recorrido, desde salas de proyección inmersivas hasta exposiciones interactivas diseñadas tanto para niños como para adultos.

CNN fue invitada a realizar una visita previa a la inauguración y conversó con los exploradores responsables de algunas de las expediciones más ambiciosas del mundo.

Primeras impresiones

Antes de entrar en el museo, situado junto a la sede de la sociedad, verá esculturas de animales a tamaño real repartidas por el patio. Un jaguar acecha a un capibara, un pingüino cuida de su cría y un buitre cercano recuerda al visitante el papel de los equipos de limpieza de la naturaleza, a menudo incomprendidos y vulnerables.

En el vestíbulo, las paredes curvas de madera cobran vida con videos de glaciares, fosas oceánicas y comunidades nómadas remotas, mientras una enorme claraboya circular permite que la luz natural inunde el espacio desde arriba. “Este museo cuenta la historia de personas extraordinarias que han explorado, desde nuestra fundación en 1888 hasta quienes realizan trabajos de campo en la actualidad”, declaró a la CNN Emily Dunham, directora de campus y experiencias.

Legado fotográfico

La fotografía ha definido a National Geographic durante más de un siglo, y la planta baja rinde homenaje a este legado. Los visitantes pueden recorrer un enorme muro digital con todas las portadas de la revista publicadas hasta la fecha, seguir el proceso de creación de un reportaje —desde la asignación en el terreno hasta su publicación— o experimentar el proceso fotográfico en un cuarto oscuro digital.

La exposición “In Focus” exhibe las imágenes más emblemáticas de la revista, desde las primeras fotografías nocturnas de fauna salvaje hasta la emotiva despedida de un cuidador a Sudán, el último macho de rinoceronte blanco del norte, fallecido en 2018.

Para los niños hay una aventura propia: una estantería que se abre para revelar un pasadizo oculto hacia las zonas de aprendizaje, entre ellas el “Geoverse”, una sala de proyección de 270 grados que transporta a los visitantes a los bosques nubosos de Perú y a los desiertos de Australia.

Cerca de allí, una sala que de otro modo estaría a oscuras se ilumina con los colores de retratos de animales. “Photo Ark: Animals of Earth” es una galería de 360 ​​grados que presenta el proyecto de Joel Sartore para fotografiar todas las especies bajo cuidado humano; hasta la fecha, se han documentado más de 18.000.

“Después de ver a estos animales y mirarles a los ojos —dijo Dunham—, ¿cómo no vas a sentir interés y querer protegerlos?”.

El hogar de los exploradores

En la planta superior, el espacio “Rolex Explorers Landing” te pone en la piel de un explorador de National Geographic, destacando sus historias y el equipo que llevan consigo al terreno.

Parte del equipo expuesto pertenece a conservacionistas y exploradores de la iniciativa Perpetual Planet de Rolex, como Steve Boyes, quien ha pasado una década cartografiando la cuenca del Okavango, en el sur de África. “Estos son los prismáticos de mi abuelo”, comentó a la CNN refiriéndose a una de las piezas de la exposición, recordando cuando vio “cuatro leopardos en una misma escena” a través de ellos. También se exhibe un mokoro —la estrecha canoa tallada en un tronco que acumula “32.000 kilómetros de exploración”—, con el cual su equipo recorrió la cuenca.

Unos mapas interactivos trazan la trayectoria de las investigaciones, desde la expedición de 2019 que instaló la estación meteorológica más alta del mundo cerca de la cima del Everest, hasta la misión de cartografiar las vías fluviales del Amazonas, desde los Andes hasta el Atlántico.

Entre las exposiciones figura una réplica del traje JIM: el traje de buceo presurizado que utilizó a finales de la década de 1970 la legendaria oceanógrafa y conservacionista Sylvia Earle para caminar sin cables de sujeción a unos 380 metros de profundidad, un récord que sigue vigente.

“Me mueve un sentido de urgencia: tengo el privilegio de ver lo que la mayoría de la gente no ha podido ver y quiero que sepan qué está en juego… y que pasen a la acción”, declaró Earle a la CNN en el museo.

Al caer la noche

Cuando cierran las puertas, el museo reserva una última sorpresa. “Cada noche termina en el patio, donde la fachada del edificio se convierte en un lienzo”, explicó Dunham. Imágenes de peces nadan sobre el pavimento y el edificio parece llenarse de agua mientras pingüinos virtuales se desplazan por el espacio y una cría de ballena jorobada nada junto a su madre.

La esperanza es que el museo inspire a los visitantes a actuar. “Como científico, puedo ofrecer a la gente muchos datos; eso llegará a la mente, pero no al alma”, afirmó el explorador y biólogo de pingüinos Pablo “Popi” García Borboroglu.

“La gente no debería venir aquí solo para ver lo que hacemos”, añadió. “Necesitan sentir que pueden ser exploradores en su propio patio, en sus parques. Cuando exploras, descubres y valoras las especies que conviven contigo; y entonces quieres protegerlas”.

Con información de CNN