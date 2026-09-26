Seguirá aumentando la deuda pública en los próximos años

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) exhibió que la deuda del país seguirá creciendo en lo que resta del sexenio hasta alcanzar 56.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) una vez concluido 2030, por encima del 54 por ciento en que se estima al cierre de 2026, de acuerdo con información de un documento oficial.

Más allá del incremento esperado, destaca que por primera vez en años la dependencia publica en los Criterios Generales de Política Económica un aumento de la deuda en su medida más amplia para el cierre del sexenio. “Por primera vez en una década se entrega un presupuesto que no ancla la deuda pública. No sólo no la estabiliza ni la reduce: la proyecta al alza hasta el cierre del sexenio”, señaló México Evalúa.

Este diario buscó en varias ocasiones a la SHCP para ahondar en los datos que se desprenden de sus informes. Luego de dos semanas, no hubo respuesta.

Aparte, José Luis Clavellina Miller, director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), comentó que el hecho de que por primera vez en años la SHCP no haya anclado la trayectoria del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) refleja que “este año se hicieron supuestos más realistas para la estimación de las principales variables de finanzas públicas”.

En otros ejercicios, la dependencia asumía un tope o incluso un descenso en las obligaciones públicas medidas por el SHRFSP en los Criterios Generales de Política Económica. Por ejemplo, el documento para 2026, en el que Hacienda ancló en 52.3 por ciento su proyección del crecimiento de la deuda respecto al PIB, lo que supone que el endeudamiento no rebasará la expansión de la economía.

En 2027, los Criterios Generales de Política Económica muestran que, en lugar de contenerse o bajar, la deuda seguirá aumentando; no sólo hacia el cierre del sexenio, sino según las mismas proyecciones de la dependencia, llegará a 56.5 por ciento del PIB en 2032.

“Incluso con los esfuerzos que en materia de ajuste se están haciendo, se requerirán en el futuro medidas adicionales si se pretende disminuir o contener el crecimiento de la deuda pública. Se requiere, como desde hace décadas, un replanteamiento fiscal que permita fortalecer los ingresos públicos en los tres órdenes de gobierno y hacer más eficiente el gasto público”, explicó Clavellina Miller.

Con base en los datos presentados por Hacienda, México Evalúa reporta que para 2027 se proyecta que la deuda alcance 21.7 billones de pesos, 55 por ciento del PIB. “Es el nivel más alto desde 1990 y superior al 54 por ciento esperado para el cierre de este año”, puntualizó la organización. Una vez que se divide este monto entre la población estimada, equivale a una deuda de 160 mil pesos por habitante, 11 mil pesos más que al cierre de 2025, agregó.

Comparaciones

El director de investigación en el CIEP también puntualizó que “si se compara la deuda de varios países como proporción del PIB se aprecia que la que corresponde a México es menor a la de economías desarrolladas. Sin embargo, para nuestro país, el indicador debe compararse también con la capacidad de generación de ingresos públicos”. En este punto, México no se encuentra en los primeros lugares de recaudación frente al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos o de América Latina.

Además de que, independientemente de su nivel respecto al PIB, el costo de deuda no es igual entre los diferentes países. Por ejemplo, explicó Clavellina, “la tasa de interés en México de Cetes a 28 días ronda 6.25 por ciento, mientras las tasas a 10 años están entre 8.5 por ciento y 9.5 por ciento. Para el caso de Estados Unidos, las tasas de corto plazo se encuentran en 3.9 por ciento y las de 10 años rondan 5.1 a 5.2 por ciento”.

En su análisis, México Evalúa reconoce que si bien el Paquete Económico 2027 apuesta a recaudar como nunca, con un aumento de 5.9 por ciento en los ingresos tributarios, “el desafío arranca cuesta arriba, porque este año la recaudación se estancó justo cuando la economía repuntaba”.

Datos del Servicio de Administración Tributaria muestran que en el acumulado a julio los ingresos tributarios de 2026 llevan un crecimiento real nulo. En su momento, Hacienda explicó que esto en parte responde al comportamiento del impuesto sobre la renta, afectado por una caída en los ingresos derivados de la declaración de empresas.

Foto La Jornada