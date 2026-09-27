Borregos de Puebla aplastan 54-14 a los Burros Blancos del IPN

Los Borregos de Puebla protagonizaron la segunda victoria por amplio marcador en la semana cuatro de la Liga Mayor de la ONEFA al imponerse el sábado por 54-14 ante los Burros Blancos del IPN.

El apabullante triunfo llega apenas un día después de que los Borregos de Monterrey le propinaron una dolorosa derrota por 73-20 a los Pumas CU.

El mariscal de campo Edson Rincón lideró de nueva cuenta con una buena actuación la ofensiva de los Borregos de Puebla tras la baja por lesión del titular Ian González.

En las estadísticas, los Borregos de Puebla retornaron a la victoria después de dos jornadas, tras haber perdido ante Pumas CU (39-25) y frente a Borregos de Monterrey (44-38).

Por otra parte, los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) obtuvieron un triunfo en casa por marcador de 28-8 frente a los Leones Cancún.