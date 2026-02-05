Seguimos trabajando organizados y en equipo: Arturo Medina encabeza reunión de trabajo con el CDE PRI

Este jueves se llevó a cabo en la sede de Comité Directivo Estatal del PRI una reunión de trabajo con alcaldes, síndicos y diputados, lo que a decir de la dirigencia estatal, representa un espacio de diálogo y coordinación que fortalece la unidad y el rumbo del partido.

Dicha reunión fue encabezada por el dirigente estatal del Revolucionario Institucional, Alex Domínguez, el diputado federal Tony Meléndez y el coordinador del Grupo Parlamentario tricolor en el Congreso del Estado, Arturo Medina, quien resaltó:

“En el PRI seguimos trabajando como debe ser: organizados, en equipo y capacitándonos de manera constante. Estas reuniones son espacios para reflexionar, prepararnos y fortalecer el trabajo que realizamos en territorio, siempre con una visión clara y compromiso con nuestra gente”, señaló el legislador en sus redes sociales.

Asimismo, Medina enfatizó que “cuando hay unidad, preparación y rumbo, el trabajo se nota”.