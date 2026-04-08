Reafirma Gilberto Loya alianza con sectores productivos y sindicales en Parral

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, sostuvo una reunión con líderes sindicales, empresarios y representantes sociales del municipio de Parral y la región, con el objetivo de establecer acuerdos de colaboración y fortalecer alianzas en materia de seguridad.

El encuentro se llevó a cabo durante la tarde de este 8 de abril y contó con la participación de más de 100 asistentes, entre líderes de distintos sectores productivos y organizaciones sociales, asimismo, estuvo presente el Alcalde de Parral, Salvador Calderon.

Durante su intervención, Gilberto Loya dirigió un mensaje en el que reafirmó el compromiso de la Policía del Estado de continuar trabajando por la seguridad en la región, destacando la importancia de la colaboración con el sector empresarial y sindical para generar acciones concretas que contribuyan a la tranquilidad de la ciudadanía.

En la reunión estuvieron presentes representantes como Alberto Soto, Francisco Chávez, Salvador Calvillo y Martín Quiñones, así como diversos líderes sindicales de la CTM, transportistas, taxistas y representantes de la Unión Maderera de Parral.

Asimismo, se contó con la participación de la subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Rosa Isela Gaytán, así como del subsecretario del Sistema Penitenciario, Ricardo Fernández Acosta, además de personal de la SSPE.

Durante la sesión también se destacó el trabajo de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, a través de la cual miles de personas han sido capacitadas en temas preventivos, fortaleciendo el tejido social desde las colonias y comunidades.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de trabajar de la mano con todos los sectores bajo el liderazgo de Gilberto Loya, impulsando estrategias conjuntas para garantizar la paz y la seguridad en la región, porque con seguridad damos resultados.