Vaguada en altura mantendrá nublados y pronóstico de lluvias en territorio estatal

Este jueves, una vaguada en altura se desplazará sobre el norte y noreste de la República Mexicana, aunado a inestabilidad atmosférica ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, además de rachas fuertes de viento en ambas regiones.

☔️⛈️En entidades del norte de #México🇲🇽, además de la #PenínsulaDeYucatán, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas. 🤓 Más información en las imágenes 👇 pic.twitter.com/iYGK97i6hu — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 9, 2026

En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente frío a fresco con bancos de niebla en sierras de la región y gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso y probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila y Nuevo León, así como lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (este) y San Luis Potosí (este); las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Lluvias con intervalos de chubascos en Durango y Zacatecas.

Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, se prevén lluvias aisladas en zonas de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas y Durango.