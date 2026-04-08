Encabeza Gilberto Loya toma de protesta de Redes Ciudadanas en Parral

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por el secretario Gilberto Loya Chávez, llevó a cabo la toma de protesta de Redes Ciudadanas integradas por 250 vecinos de la colonia Emiliano Zapata del municipio de Parral, en el marco de la firma del Pacto por la Prevención de la Violencia y la Delincuencia.

Este acto tiene como objetivo formalizar la participación activa de la ciudadanía en las estrategias de seguridad, fortaleciendo la corresponsabilidad social y consolidando mecanismos de colaboración entre sociedad y gobierno para la construcción de entornos más seguros.

A través de la Subsecretaría de Participación y Prevención del Delito, la SSPE ha impulsado diversas acciones orientadas a fortalecer el tejido social, fomentar la cultura de la legalidad y promover la participación comunitaria como eje clave en la prevención de la violencia.

En este contexto, las Redes Ciudadanas se consolidan como herramientas de organización vecinal que permiten canalizar inquietudes, detectar factores de riesgo y generar acciones conjuntas que contribuyan al bienestar colectivo.

La firma del Pacto por la Prevención de la Violencia y la Delincuencia representa un compromiso conjunto entre autoridades y ciudadanía para alinear esfuerzos, establecer una agenda común y avanzar hacia comunidades más seguras, participativas y resilientes.

El secretario Gilberto Loya destacó que la toma de protesta simboliza una alianza estratégica entre gobierno y sociedad, enfocada en fortalecer la confianza institucional y promover una participación activa que permita construir una paz duradera.

La SSPE reafirma su compromiso de continuar impulsando políticas públicas que involucren a la ciudadanía en la prevención del delito, como parte de una estrategia integral para garantizar la seguridad en el estado.