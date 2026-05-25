Segob y SEP reiteran su llamado y disposición al diálogo para lograr acuerdos con la CNTE

Ciudad de México. Tras la marcha que realizan este día integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública (SEP) reiteran “su llamado y disposición permanente al diálogo, la concertación y la construcción de acuerdos”.

A la vez reiteró a las representaciones de la Coordinadora, “la disposición a instalar la mesa de trabajo con las dependencias competentes para revisar sus planteamientos, dar seguimiento a los temas expuestos y construir rutas de atención viables”.

Por medio de un comunicado conjunto, recalcaron que “en el Gobierno de México entendemos que el diálogo no es sólo conversación, sino un proceso para construir y transformar en conjunto la realidad educativa”.

Por ello -indicaron ambas secretarías- “mantenemos apertura permanente con maestras y maestros de la CNTE para alcanzar acuerdos que fortalezcan la educación y, en el marco de la movilización que realiza, se reconoce el derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica, con el llamado respetuoso a privilegiar las vías institucionales para atender los planteamientos del magisterio”.

Por la mañana, los docentes partieron desde el Ángel de la Independencia sobre Paseo de la Reforma, con dirección al Zócalo capitalino, donde pretenden instalar un plantón permanente.

Por medio de redes sociales, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expuso que el gobierno federal garantiza la libre manifestación. A la vez, agregó: “reafirmamos nuestro compromiso con la educación como base del desarrollo del país; en ese marco, hacemos un llamado al diálogo y a la construcción de acuerdos con maestras y maestros de la CNTE para contribuir a proteger el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes”.

Consideró que la educación se fortalece cuando hay colaboración. Por ello, dijo, en el gobierno federal “apostamos por acuerdos construidos con responsabilidad compartida y compromiso con las niñas, niños y jóvenes, presente y futuro del país, junto a maestras y maestros de la CNTE”.