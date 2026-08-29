Presentan en San Lázaro redición de “Fidel en el imaginario mexicano”

La figura de Fidel Castro dejó una huella definitiva en la historia de México, pero también México determinó al máximo dirigente de la Revolución Cubana, a tal punto que éste lo consideraba como una de las naciones que más admiraba, señalaron los participantes en la presentación del libro “Fidel en el imaginario mexicano”.

En la Cámara de Diputados, con la presencia de embajadores y representantes de diversos países, así como integrantes de diversas organizaciones sociales en solidaridad con Cuba, este viernes se lanzó una redición del volumen, donde se compendian 30 testimonios de mexicanos que conocieron de cerca a Castro Ruz.

La vicecoordinadora de la bancada de Morena en San Lázaro, Dolores Padierna Luna, resaltó que “los destinos de Cuba y México están tan entrelazados que no los puede contener la palabra ‘amistad’. La nuestra, por los dolores y agravios que compartimos, es una verdadera hermandad que hoy cobra la forma de una lucha común por la justicia y la soberanía”.

Jair Cabrera Torres

Luego de condenar el injerencismo de Washington en la isla, la legisladora denunció que “el bloqueo existe y afecta al pueblo de Cuba. Se traduce en hambre, enfermedad y muerte”, a tal grado que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó sobre el “deterioro de las condiciones humanitarias” en la isla.

Una muestra de ello, lamentó, es que en Cuba se ha duplicado la mortalidad infantil, se han pospuesto más de 100 mil cirugías por la escasez grave de medicinas e insumos, y han aumentado los fallecimientos de niños enfermos de cáncer.

Por su parte, el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, agradeció que en el Congreso mexicano sea recordado y homenajeado el líder de la Revolución Cubana, y destacó que el libro es una “compilación excepcional” de testimonios de mexicanos que tuvieron oportunidad de conocer a Castro.

Jair Cabrera Torres

Al resaltar la profundidad de las relaciones entre ambos países, el representante diplomático recordó que México “era el país más admirado” por Fidel, tanto por su historia prehispánica y la resistencia indígena contra la Conquista, como por la importancia de sus diversas luchas sociales, en particular la Revolución de 1910.

En ese marco, el embajador resaltó que su país se encuentra en este momento “bajo la guerra económica más despiadada, una guerra criminal” impulsada por el gobierno de Donald Trump en contra de la isla.

Luego de citar los escritos de muchos periodistas mexicanos sobre Cuba, Martínez Enríquez enfatizó: “Hoy, el imperio de Estados Unidos quiere impedir que llegue energía al pueblo cubano. Los que se oponen a que el pueblo cubano tenga una vida decorosa, como su sudor y la Revolución forjaron, deben saber que ese pueblo no se rendirá, como no lo hizo Fidel”.

Al término del acto, el embajador cubano manifestó en entrevista colectiva su agradecimiento al gobierno de Claudia Sheinbaum y al pueblo mexicano por la ayuda humanitaria que han entregado a la isla, en pleno recrudecimiento del bloqueo económico estadunidense.