Secuestran a 10 ingenieros de minera canadiense en Sinaloa

Un comando privó de la libertad a al menos 10 ingenieros vinculados a trabajos para la minera de origen canadiense Vizsla Silver, en el ,Municipio de Concordia, Sinaloa, de acuerdo con reportes difundidos por familiares y publicaciones periodísticas.

Parte de ese grupo de plagiados serían originarios de Hermosillo, Sonora, según los informes.

“Desde la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de 10 profesionales de la industria minera con un desempeño honesto en su forma laboral en el municipio de Concordia, Sinaloa, desde el pasado 23 de enero”, expresó esa asociación mediante redes sociales.

La versión difundida por familiares indica que los hechos ocurrieron la mañana del 23 de enero, cuando hombres armados irrumpieron en el fraccionamiento donde estaban hospedados los trabajadores y se los llevaron por la fuerza.

En esa narrativa se identifica el sitio como el fraccionamiento “La Clementina”, inmueble que, según el testimonio, habría sido rentado para alojar al personal.

El vicefiscal en la Zona Sur, Isaac Aguayo Roacho, confirmó que ya existe una carpeta de investigación por el caso y que parte de las desapariciones aparecen registradas mediante fichas difundidas para su localización, de acuerdo con medios locales.

En fuentes abiertas se han difundido fichas de búsqueda con nombres específicos, entre otros, a Saúl Alberto Ochoa Pérez y José Antonio Jiménez Nevárez, vistos por última vez el 23 de enero en Concordia, además de otras identidades compartidas en plataformas digitales.

En paralelo, la Comisión de Búsqueda de Sonora publicó en X una ficha de José Antonio Jiménez Nevárez con número de contacto para aportar información.

En redes sociales también circulan publicaciones en grupos y páginas pidiendo apoyo para localizar a los desaparecidos.