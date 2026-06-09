Secretario de Guerra de EU viajará a Guantánamo en medio del recrudecimiento del bloqueo a Cuba

El secretario de Guerra estadunidense, Pete Hegseth, viajará este miércoles a la base de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, para reunirse con tropas allí desplegadas y con las cabezas del Mando Central de Estados Unidos (Centcom), en medio de tensiones y una serie de sanciones de la Casa Blanca contra La Habana, informó Bloomberg.

El viaje, que sería el primero de Hegseth a la base de Guantánamo desde que asumió el cargo en 2025, forma parte de una gira de supervisión de las operaciones militares en la región y de contacto directo con las fuerzas desplegadas, en un momento de refuerzo de la presencia estadunidense en el Caribe y Oriente Medio, según informó el Pentágono y recogío Deutsche Welle.

La visita se produce una semana después de que la administración estadunidense anunciara nuevas sanciones contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y miembros de su familia y de la familia Castro.

Desde el inicio del año, el presidente estadunidense, Donald Trump, ha endurecido su política hacia Cuba, con nuevas restricciones económicas y diplomáticas y un aumento de la presión sobre el gobierno cubano, principalmente con un bloqueo petrolero que inició tras el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas el pasado 3 de enero.