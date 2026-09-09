Secretario de Comercio de EU no se reunirá este miércoles con Sheinbaum en CDMX; cambian formato a videollamada

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, no se reunirá este miércoles de manera presencial con la presidenta Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que el encuentro ahora será a través de videollamada, ya que el funcionario estadounidense no pudo viajar a México.

Les actualizo , buenos días. La conversación del Secretario Howard Lutnick con la Presidenta Sheinbaum se llevará a cabo vía Zoom debido a que el Secretario de Comercio no pudo completar ayer el vuelo programado por condiciones metereológicas . — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 9, 2026

“La conversación del secretario Howard Lutnick con la presidenta Sheinbaum se llevará a cabo vía Zoom debido a que el secretario de Comercio no pudo completar ayer el vuelo programado por condiciones metereológicas”, aseguró.

La tarde de este martes, el secretario Ebrard había anunciado la visita de Lutnick para conversar con la mandataria sobre los asuntos comerciales.

Se tenía previsto que estuviera este martes en la capital del país, según la información que se le había confirmado al gobierno mexicano.

El encuentro tendrá lugar en medio de las tensiones comerciales por el T-MEC y después de que el viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México no tiene nada que ofrecer a su país, más que “tamales picantes y jitomates”, aunque explicó que no piensa interrumpir la relación comercial porque se lleva “muy bien” con Sheinbaum.

La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, aunque la relación con Washington ha tenido “sus dificultades”, confía en alcanzar un “entendimiento” en las áreas de seguridad y comercio.