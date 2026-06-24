Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos rectifica acta de sesión tras petición de la diputada María Antonieta Pérez

El 16 de diciembre de 2025, la Sexagésima Octava Legislatura, en el marco del segundo año de su ejercicio constitucional, celebró sesión ordinaria en la que se aprobaron diversos asuntos, entre ellos el dictamen con carácter de decreto relativo a la iniciativa de Fortalecimiento Financiero. Dicha votación, de acuerdo al sistema electrónico de votación, obtuvo 20 votos a favor, 10 en contra, en los que se incluye el voto de la Diputada María Antonieta Pérez Reyes.

El acta de la sesión correspondiente consigna, en este mismo asunto, 20 votos a favor, aunque incluye 21 nombres; mientras que consigna 10 votos en contra, aunque solo incluye 9 nombres. La discrepancia se da por la ubicación incorrecta del nombre de la Diputada Pérez Reyes.

Posteriormente, el 22 de junio de 2026, la Mesa Directiva de la Sexagésima Octava Legislatura instruyó a la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos a corregir el acta número 135 para evitar en lo sucesivo la discrepancia entre ésta y el registro electrónico de votación. La corrección se limitó a precisar la expresión de la votación de la Diputada María Antonieta Pérez Reyes, en conformidad con el registro oficial del sistema de votación que, como ya se manifestó, consignó su voto en contra del dictamen.

En consecuencia, el acta número 135 fue rectificada para reflejar fiel y formalmente la votación individual registrada en el sistema, subsanando la discrepancia detectada entre el contenido del acta y el registro electrónico de la votación, sin que dicha corrección modifique el sentido ni la validez del acuerdo legislativo adoptado en la sesión.