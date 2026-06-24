Celebra UACH graduación de generación 2022-2026 de la Facultad de Enfermería y Nutriología

La Facultad de Enfermería y Nutriología de la Universidad Autónoma de Chihuahua realizó la ceremonia de graduación de la Generación 2022-2026 en presencia de familiares, docentes y autoridades universitarias que acompañaron a las y los recién egresados de los diferentes programas académicos.

Durante la ceremonia, el rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos reconoció el esfuerzo, dedicación y compromiso de cada una y cada uno de los graduandos, quienes concluyen una etapa fundamental en su formación profesional. Exhortó a las nuevas generaciones a ejercer su profesión con honestidad, convertirse en agentes de cambio y mantener siempre presentes sus orígenes. “Hablen bien de ustedes, de su tierra, de su familia y de su universidad”, expresó, al destacar que la UACH cuenta con profesionales preparados para aportar soluciones a las necesidades de la sociedad.

Por su parte, la directora de la Facultad de Enfermería y Nutriología, Dra. Mariana Vargas Beltrán, destacó que este encuentro representa una historia construida durante años, una historia de metas, sacrificios y perseverancia. Señaló que cada graduado logró superar desafíos gracias a la constancia y al compromiso que demostraron durante su formación. Asimismo, reconoció la labor del personal docente por compartir sus conocimientos, experiencia y vocación de servicio, elementos fundamentales para formar profesionales capaces de actuar con ética y responsabilidad.

En la ceremonia se realizó la entrega de constancias de la cuadragésima novena generación de la Licenciatura en Nutrición, así como de la segunda generación del Doctorado en Enfermería; la vigésima tercera generación de la Maestría en Enfermería; la vigésima primera generación de la Maestría en Salud en el Trabajo; la tercera y cuarta generación de la Maestría en Nutrición Clínica; además de las generaciones de las especialidades en Enfermería en Cuidados Intensivos, Enfermería Quirúrgica, Enfermería en Salud Pública y Comunitaria, así como Administración y Gestión en Salud.

En representación de las y los alumnos de licenciatura, Diana Vázquez Esparza dirigió un mensaje de despedida en el que compartió el orgullo de concluir sus estudios como licenciados en Nutrición. Agradeció a familiares y amigos por el acompañamiento y apoyo brindado durante este camino, así como a la Facultad por enseñarles que la nutrición implica conocimientos científicos y humanos. Destacó que cada egresado tiene la capacidad de construir su propio camino y enfrentar los nuevos retos profesionales.

Asimismo, Elizabeth Rodriguez Valenzuela en representación de los estudiantes de posgrado, resaltó que “cuidar es nuestra vocación y servir es nuestra esencia”, al agradecer la guía y acompañamiento recibido durante su formación. Reconoció que la excelencia no se limita a la obtención de un título, sino que representa una forma de vivir y ejercer con compromiso en cada área.

Como parte de la ceremonia también se entregaron reconocimientos especiales a estudiantes destacados en diferentes disciplinas deportivas, líderes estudiantiles y jóvenes con excelencia académica, como muestra del compromiso integral que distingue a la comunidad universitaria.

Con esta ceremonia, la Facultad de Enfermería y Nutriología reafirma su compromiso con la formación de profesionales de la salud con conocimientos, valores y sentido humano, quienes llevarán consigo el orgullo de pertenecer a la Universidad Autónoma de Chihuahua.