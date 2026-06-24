Capital humano, clave para mantener la competitividad industrial de Chihuahua: INDEX Chihuahua

Los líderes de talento deben impulsar culturas sólidas, desarrollar capacidades, fomentar la innovación y crear entornos laborales óptimos: Myrna De las Casas

Chihuahua, Chih.- En un entorno marcado por la transformación tecnológica, la incertidumbre económica global y los cambios regulatorios, el fortalecimiento del capital humano se ha convertido en uno de los principales factores para sostener la competitividad de la industria manufacturera de exportación, coincidieron líderes empresariales y autoridades durante el Foro de Recursos Humanos de INDEX Chihuahua.

La directora general de INDEX Chihuahua, Myrna de las Casas, destacó que las áreas de Recursos Humanos han dejado de ser únicamente responsables de procesos administrativos para convertirse en actores estratégicos dentro de las organizaciones.

“Vivimos una etapa de profunda transformación. La inteligencia artificial, la evolución de los modelos de trabajo, los cambios regulatorios y las nuevas exigencias laborales están redefiniendo la manera en que gestionamos el talento y construimos organizaciones competitivas”, señaló.

Durante la inauguración del foro, la dirigente empresarial afirmó que el éxito de Chihuahua como uno de los principales motores económicos del país descansa en la preparación, compromiso y capacidad de adaptación de su gente.

“Hoy más que nunca, los líderes de talento tienen la responsabilidad de impulsar culturas organizacionales sólidas, desarrollar capacidades, fomentar la innovación y generar entornos laborales que permitan a las personas alcanzar su máximo potencial”, expresó.

Myrna de las Casas subrayó que la industria manufacturera de exportación ha consolidado al estado como una potencia económica nacional gracias al talento de miles de trabajadores, por lo que la capacitación continua, la actualización profesional y la colaboración entre empresas serán determinantes para enfrentar los desafíos futuros.

Por su parte, José Núñez Leos advirtió que los responsables de Recursos Humanos enfrentan un escenario cada vez más complejo debido a factores que evolucionan simultáneamente.

“El entorno actual nos obliga a rediseñar nuestras prácticas. Tenemos una economía global incierta, cadenas de suministro que se reconfiguran constantemente, acuerdos comerciales en proceso de ajuste, mayores exigencias regulatorias y una creciente expectativa de responsabilidad social”, explicó.

Añadió que uno de los principales retos para las organizaciones consiste en desarrollar liderazgos capaces de mantener la competitividad y responder con rapidez a los cambios del entorno internacional.

En representación del Gobierno Municipal de Chihuahua, Jaime Gallardo Tarango destacó que la competitividad alcanzada por la capital del estado está directamente relacionada con la calidad de su talento humano.

Señaló que Chihuahua figura entre las siete ciudades más competitivas del país, posición que atribuyó a la capacidad, preparación y compromiso de quienes integran su sector productivo.

A su vez, Ulises Fernández Gamboa, Secretario de Innovación y Desarrollo Económico, refrendó el respaldo del Gobierno del Estado a las iniciativas impulsadas por INDEX, al considerar que la colaboración entre industria y autoridades resulta fundamental para fortalecer la competitividad regional.

Finalmente, el secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado, Diódoro Siller Argüello reconoció la labor de INDEX Chihuahua por promover espacios de diálogo y actualización para el sector productivo.

El funcionario destacó que los indicadores económicos respaldan el desempeño de la entidad en materia laboral, al señalar que Chihuahua se mantiene entre los líderes nacionales en generación de empleo formal y actividad exportadora.

“Las cifras del INEGI reflejan una realidad contundente: Chihuahua es líder en generación de empleo formal. El crecimiento del estado se construye con trabajo, orden, legalidad y, sobre todo, con la capacidad de su gente”, afirmó.

El Foro de Recursos Humanos reunió a representantes de empresas exportadoras, especialistas, académicos y responsables de gestión de talento con el objetivo de analizar tendencias, intercambiar experiencias y fortalecer las capacidades que permitirán a la industria chihuahuense mantener su liderazgo en los mercados globales.