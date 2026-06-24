Reconoce Secretaría de Salud la labor de paramédicos en situaciones de emergencia

En el marco del Día Internacional del Paramédico, que se conmemora cada 24 de junio, la Secretaría de Salud del Estado reconoce y agradece la invaluable labor de mujeres y hombres que, con profesionalismo y vocación de servicio, actúan de manera oportuna para salvaguardar la vida de las personas.

Estos profesionales constituyen el primer contacto en casos de accidentes, padecimientos repentinos, desastres y otras situaciones que ponen en riesgo la integridad física de la población.

Su capacitación, capacidad de reacción y entrega son esenciales para ofrecer asistencia prehospitalaria de calidad en circunstancias donde cada minuto puede marcar la diferencia.

En Chihuahua, la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado (URGE), fundada oficialmente en 1996, se ha consolidado como una institución fundamental para la respuesta médica inmediata.

Actualmente cuenta con 100 integrantes distribuidos en distintas regiones de la entidad, quienes permanecen disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año para brindar auxilio a quienes lo requieren.

A través de sus bases operativas ubicadas en Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Camargo y Guachochi, el personal de URGE responde diariamente a llamados de auxilio, proporcionando apoyo especializado y contribuyendo a proteger la salud de las y los chihuahuenses.

La Secretaría de Salud destaca la dedicación, el profesionalismo y la responsabilidad de quienes forman parte de esta corporación, así como de todas las instituciones de atención prehospitalaria que trabajan diariamente en favor de la ciudadanía.

En esta fecha conmemorativa, se extiende una felicitación y un profundo agradecimiento a quienes, con valentía, preparación y espíritu solidario, acuden cuando más se necesita su ayuda, convirtiéndose en un pilar fundamental para el bienestar de la comunidad.