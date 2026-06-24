Rosana Díaz es un perfil competitivo, no sólo para gubernatura, también para alcaldía de Juárez o diputación federal, es cercana a la gente: PVEM

Ante el registro de la diputada local Rosana Díaz como aspirante del Verde para contender por la candidatura de la 4T a la gubernatura, el dirigente estatal del PVEM y diputado local, Octavio Borunda, resaltó el perfil competitivo de la legisladora juarense, de quien dijo, perfiles así son bienvenidos, por lo que agregó que está muy contento de que Díaz Reyes se haya sumado como abanderada del Partido Verde Ecologista de México, ya que su cercanía con la gente, la coloca como seria aspirante no solamente a la gubernatura, sino a algún otro puesto de elección popular, como lo es la alcaldía de Juárez o una diputación federal.

“Muy contento porque la diputada Rosana Díaz es un perfil muy cercano a la gente, muy cercano a la ciudadanía, con una trayectoria intachable por más de 30 años, con un trabajo profesional como periodista en Ciudad Juárez, por supuesto, y luego un trabajo social muy directo que la lleva a ser primero candidata por el Distrito Cuarto en el 2021, que ganó por tierra. Y luego precandidata al Senado de la República, incluso por Morena, que no logró esa candidatura, pero luego va a una reelección, ya que es un referente en Ciudad Juárez y también tiene resultados muy positivos”, expresó Borunda Quevedo.

El dirigente estatal del Verde añadió que “eso no es más que el resultado del trabajo social, de trabajo de cercanía con la ciudadanía, y por eso perfiles como estos son bienvenidos al Partido Verde. Así que nuestro partido ya está en la mesa, con un perfil muy competitivo, en esta mesa para quienes se registraron a ser coordinadores de la Defensa de la 4T en el estado de Chihuahua. Y ahí está la diputada Rosana Díaz, ya inscrita en tiempo y forma con las reglas del Partido Verde, representando al Partido Verde, la cual entrará a la encuesta y que seguramente los resultados determinarán quién va a ser el candidato de la coalición”.

Es así que Octavio Borunda recalcó que el rol del PVEM será protagónico en el proceso electoral venidero, ya que “estamos posicionando a actores políticos del Partido Verde de manera directa hacia la elección del 2027. La diputada Rosana Díaz, por la trayectoria que acabo de mencionar, tiene de manera legítima una posibilidad de contender a la alcaldía de Juárez, a contender a una diputación federal, por supuesto, de manera muy legítima, y más después de haber caminado este proceso inédito que vamos a vivir”.