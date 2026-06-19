Sección 22 de la CNTE en Oaxaca determinó “cese estratégico de la movilización”, luego de consulta con sus bases

Oaxaca, Oax. La sección 22 de Oaxaca, que encabeza la profesora Yenny Aracely Pérez Martínez, acordó en su asamblea estatal el “cese estratégico de la movilización”, luego de dar a conocer la votación de la base movilizada. Con 12 mil 818 votos a favor y 3 mil 594 en contra, se determinó el repliegue de los contingentes oaxaqueños.

Sin embargo, la decisión de los profesores de Oaxaca aún deberá informarse en la Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se tiene prevista para esta noche, donde se conocerán las votaciones del resto de los contingentes movilizados, entre ellos Chiapas y Guerrero.

Aseguró que los contingentes magisteriales, regresarán al estado, “no como una situación de derrota, sino de reorganización, y será en nuestros espacios de la sección 22 donde se hará el balance, al igual que en los espacios nacionales de la CNTE”.

Al clausurar los trabajos de su asamblea estatal, Pérez Martínez, señaló que la jornada de lucha de la CNTE deja una “marca la historia del país, pues enfrenta a un gobierno federal que a dos años de su triunfo, se niega a abrogar la Ley del Issste 2007, como se había comprometido en campaña, con lo que demuestra que no está del lado de los trabajadores, sino de las Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro)”.

“La lucha de la CNTE es histórica. Hemos sido noticia nacional e internacional, en la denuncia de que no tenemos un sistema de jubilación en el país, y se cumple con el objetivo de visibilizar esta denuncia”, enfatizó.

El paro de labores a nivel estatal estalló el pasado 25 de mayo, en el que los más de 80 mil agremiados a la sección 22 suspendieron labores de forma indefinida, con lo que más de 800 mil menores de educación básica se quedaron sin clases en más de 13 mil escuelas.



Por acuerdo de la asamblea estatal, el 80 por ciento de la base de movilizó en la ciudad de Oaxaca, mientras que el 20 lo ha hecho en la Ciudad de México; a nivel estatal se realizaron acciones de protesta principalmente en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca, en la caseta de cuota de Huitzo en el tramo carretero Oaxaca – Cuacnopalan y en la toma de la Terminal de Administración y Despacho de Petróleos Mexicanos.



La semana anterior y tras una serie de mesas tripartitas, la asamblea estatal determinó consultar a la base movilizada si se mantenía o no la jornada de lucha, en ese entonces se determinó que las movilizaciones deberían continuar; sin embargo esta semana se realizó una nueva consulta a las bases, en la que el resultado fue de 12 mil 878 a favor de hacer un receso en las movilizaciones y 3 mil 594 se opusieron.



Se prevé para este sábado se realice en la ciudad de Oaxaca una actividad por parte de la sección 22 de la CNTE para dar por recesadas las movilizaciones a nivel estatal; sin embargo se mantendrá una representación en la Ciudad de México como parte del paro nacional de la coordinación.