Seahawks pierden por el resto de los playoffs a Zach Charbonnet

Los Seattle Seahawks no contarán con su máximo anotador de touchdowns durante el resto de los playoffs después de que el corredor Zach Charbonnet sufrió una lesión “significativa” en la rodilla, anunció el entrenador en jefe Mike Macdonald este lunes.

Zach Charbonnet tiene una rotura del ligamento cruzado anterior, indicó una fuente a Adam Schefter de ESPN.

Zach Charbonnet, parte de la pareja de corredores de los Seahawks junto con Kenneth Walker III, se lesionó en el segundo cuarto de la victoria 41-6 de Seattle sobre los San Francisco 49ers en el partido de la Ronda Divisional del sábado. Macdonald se había mostrado optimista sobre la lesión después del partido, pero este lunes, en su programa de radio en Seattle Sports 710-AM, confirmó que Zach Charbonnet necesitará cirugía y una larga rehabilitación.

“Te rompe el corazón”, dijo Macdonald. “Va a necesitar cirugía. Así que… tiene un largo camino por delante para recuperarse. Le enviamos todo nuestro apoyo. Nuestras oraciones están con Charbs. Lo queremos mucho”.