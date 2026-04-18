Se vuelca retroexcavadora durante maniobras en la colonia San Rafael

Chihuahua, Chih.— Una retroexcavadora se volcó la tarde de este sábado en el cruce de las calles 23a y JJ Calvo, en la colonia San Rafael, mientras era maniobrada para subirla a un semirremolque de plataforma.

De acuerdo con los primeros reportes, trabajadores realizaban las maniobras para montar la maquinaria pesada, de la marca CAT, sobre un remolque acoplado a un “dolly”; sin embargo, durante el proceso la unidad perdió estabilidad, se ladeó y terminó volcada sobre su costado derecho.

Tras el incidente, fue necesario utilizar el mismo equipo de arrastre, así como una grúa de rescate pesado, para reincorporar la retroexcavadora y colocarla nuevamente sobre sus cuatro ruedas.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales. Autoridades acudieron al lugar para supervisar las labores y descartar riesgos en la zona.