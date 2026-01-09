Se suspende contingencia ambiental por ozono en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 18:00 horas del día de hoy. Lo anterior, debido a que la evolución de las condiciones meteorológicas para el Valle de México mejoró por la disminución de la estabilidad atmosférica y el incremento del viento a partir de las 16:00 horas.

En su reporte, detalló que lo anterior ayudó a reducir los niveles de ozono de forma continua, registrando a las 18:00 horas concentraciones horarias dentro de norma.

Indicó que este sábado, el programa Hoy No Circula operará de manera normal.

La CAMe destacó que para mañana, los modelos de pronóstico indican que el sistema de alta presión se alejará del Valle de México, por lo que se esperan mejores condiciones para la dispersión de los contaminantes.

Expuso que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del estado de México, estarán atentas a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas.

Invitó a la población a mantenerse informada, consultando el Índice AIRE Y SALUD en la página web: www.aire.cdmx.gob.mx y en la aplicación AIRE que se encuentra disponible en los dispositivo iOS, Android y otros.