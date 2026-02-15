Se revela la razón por la que Britney Spears vendió su catálogo musical

La cantante Britney Spears vendió su catálogo musical por cerca de 200 millones de dólares en un acuerdo con la compañía editorial Primary Wave, firmado el pasado 30 de diciembre, con el objetivo,según fuentes cercanas, de “reivindicar su historia” y poner en primer plano su legado artístico.

Considerada una de las mayores estrellas del pop de los años 2000, su vida personal llegó a eclipsar durante años su trayectoria musical. Ahora, el acuerdo busca centrar la atención en su impacto cultural y en la influencia que ha tenido sobre nuevas generaciones de artistas.

La razón por la que Britney Spears vendió su catálogo musical

Pero después de que Britney Spears firmara el acuerdo con Primary Wave, una compañía editorial musical privada con sede en la ciudad de Nueva York, dio el primer paso para asegurarse de que siempre será una leyenda.

“Esta es la maldita Britney Spears, quien moldeó la cultura pop, influyó en todos los artistas y aún lo hace”, le declaró un amigo a Page Six. “No todo es drama, y ​​es hora de que el mundo la trate con un poco de respeto”.

Como parte del contrato, Britney Spears cedió su participación en los derechos de canciones emblemáticas como ”…Baby One More Time”, “Oops!… I Did It Again”, “Toxic”, “Womanizer”, “Circus”, “Hold It Against Me”, “Gimme More”, “Piece of Me”, “I’m a Slave 4 U”, “Everytime”, “Stronger”, “Lucky”, “Sometimes”, “Overprotected”, “If U Seek Amy”, “My Prerogative”, “Break The Ice”, “I Wanna Go”, “Don’t Let Me Be the Last to Know” y ”(You Drive Me) Crazy”, entre muchos otros.

Sin embargo, mantiene el control total sobre su nombre, imagen y marca personal, asegurando así la gestión directa de su identidad pública.

Britney Spears no vendió su catálogo musical por falta de dinero

La revista Forbes calculó que el acuerdo con Primary Wave prácticamente duplicó la fortuna personal de Britney Spears , situando su patrimonio neto en alrededor de 150 millones de dólares.

A pesar de todo, según fuentes cercanas, el manejo deficiente de sus negocios por parte de antiguos representantes, aseguran que “ella no está ni ha estado escasa de dinero en absoluto”, insistió el amigo, “no tuvo nada que ver con su situación financiera actual”.

Durante la mayor parte de su carrera, la cantante, que ha vendido cerca de 150 millones de discos, trabajó con Jive Records y, tras una reestructuración en 2011, pasó a formar parte de RCA Records.

“Solo ganaba entre un 2% y un 3% de regalías por sus tres primeros álbumes más importantes. La mayoría de los artistas reciben entre un 20% y un 25%, así que se trataba de corregir el rumbo de la historia”, añadió la fuente.

Aunque Spears participó como compositora en varios de sus álbumes, salvo “Everytime” no figura acreditada en la mayoría de sus grandes éxitos, por lo que su porcentaje de ingresos por ventas, radio y streaming es menor que el de artistas que escriben íntegramente su propio material.

Con información de Quién