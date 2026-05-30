Cumplimenta AEI una orden de aprehensión por feminicidio en Cd. Juárez

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a de la Fiscalía Especializada en Atención de Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), en la Zona Norte, detuvieron a Sergio R. S., quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de feminicidio agravado.

La captura del masculino de 45 años de edad, se llevó a cabo la tarde de ayer viernes 29 de mayo, en la colonia Toribio Ortega, en Ciudad Juárez.

Fue puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, y en las próximas horas, será llevado a la audiencia inicial, en donde un agente del Ministerio Público de la FEM, formulará imputación en su contra.